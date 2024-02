Freizeit 22.02.2024

Sex bei SimpliTV

Wer in Österreich das Fernsehen über die Plattform SimpliTV betreibt, kann nicht nur Fernsehen und Streamen, sondern hat auch die Option einiger Erotik. Und das haben wir getestet.

Porno gratis bei SimpliTV? Ja, das gibt es 24 Stunden im enthalteten Erotik-Paket (das man nicht freischalten muss, aber kostenlos kann, wenn man ein entsprechendes Abo hat). Was dadurch möglich wird, ist einigermaßen umfangreich und ansprechend.



Was es an Erotik im Fernsehen gibt, ist ohnehin klar. In der Nacht bei Sport1 gibt es seichte Serien und Filme am Wochenende, im Privatfernsehen immer wieder mal Softpornos und im öffentlich-rechtlichen TV sind eher die anspruchsvollen Filme ohne Pornozensur durchaus zu finden. Soweit zum klassischen Sex im TV.



Eigene Pornosender gibt es dann in der Option. Geschützt mit PIN kann man dann drei Sender den ganzen Tag lang (und auch in der Nacht) aufrufen. Die Sender sind weitgehend werbefrei, wenn man von der überbordenden Eigenwerbung absieht.



Porno-Sender im SimpliTV-Paket



Der erste Sender ist Playboy TV, einer Lizenz des US-Magazins aus Russland für Europa. Eine Mischung aus alten US-Erotikserien mit 'Reality'-Format und Dokus, die den klassischen Playboy-Stil haben, sowie neuerem Material des Senders bzw. der Gruppe unter der Marke wartet hier - kein Hardcore und wenig aktuelles Material, aber sexy Erotik mit sehr hübschen Mädchen bis hin zu lustiger Unterhaltung. Und aufgrund des Lizenznehmers auch viel Ost-Material sowie sprachliche Fixierung (englisch ist der Sender, viel Text und Inhalt aber auch russisch). Playboy TV kann man sehen, manche Dinge sollte man auch gesehen haben (insbesondere die echten US-Playboy-Produktionen sind teilweise gut!), ansonsten kann man Playboy TV aber auch auslassen, es gibt ja noch mehr...



Dorcel liefert gleich den nächsten Sender mit 24 Stunden-Pornografie auf SimpliTV. Marc Dorcel ist für hochwertige Pornos bekannt, bedient auch ein wenig Fetisch und BDSM, auf jeden Fall aber warten gute Darsteller in tollen Sets mit viel echtem Sex - guter Hardcore zu jeder Zeit, auch zB. aktuelle Deeper-Produktionen oder Pornos von Vixen findet man im Programm. Die Trademarks von Dorcel werden auch im Fernsehen geliefert - der Sender macht Spaß und zeigt Filme von etwas älter bis halbwegs neu, fällt nie aus der Reihe und hält Niveau! Die Wiederholungen im Monat sind gegeben, auch der Seriencharakter ist oft da, aber insgesamt ist das Angebot so groß, dass man hier nicht so schnell Langeweile aufkommen lässt.



Und dann ist da auch noch Hustler mit dem HustlerTV. Dieser Fernsehsender ist ebenfalls den ganzen Tag mit Hardcore am Start. Hustler TV geht dabei anders als Dorcel offensichtlich nach der Kategorienliste der Internetplattformen vor und liefert einen Film nach dem anderen aus dem eigenen Fundus, der jeweils eine Vorliebe bedient. Sex mit Älteren, Sex mit 18jährigen, vollbusige Lesben, ... - der Titel (englisch auch hier) ist auch Programm und ein Fetisch folgt dem nächsten. Darunter gehäuft immer wieder auch speziellere Vorlieben, die bei Dorcel aufgrund der Geschichten nicht so geballt erfüllt werden können: Da sind dann an einem Tag schon mal drei Transen-Pornos oder Bi-MMF-Sexfilme für entsprechende Wünsche zu finden. Die Qualität ist nicht durchgehend ganz hoch, die Darsteller aber gut gewählt und die Themen ohnehin vielfältig wie sonst nirgendwo.



Simply Erotik-TV



Simply Sex im TV? Ja, das kann man tatsächlich als Vorteil bei SimplyTV sehen. Die drei Hauptsender des Sex im Programm sind jederzeit abrufbar und bedienen allerlei Vorlieben in guter Ergänzung. Wer keinen reinen Porno-Dienst will, sondern lieber leicht zugänglich und jederzeit eine Prise Erotik und Sex greifbar haben will, bekommt mit SimpliTV ein günstiges und umfangreiches Angebot!

#Fernsehen #TV #Erotik #Sex #Pornografie







