Teure Autos machen Männer attraktiver Männer, die protzige, teure Autos fahren, genießen ein besonderes Ansehen, zumindest in Brasilien. Männer und Frauen reagieren hier ähnlich. Den Fahrern werden eine hohe Fortpflanzungsfähigkeit und weitere positive Eigenschaften zugeschrieben, haben Verhaltensforscher der Bundesuniversität Rio Grande do Norte herausgefunden.



Männer mit teuren Autos sind attraktiv für Frauen, die einen Partner suchen, weil er ihnen möglicherweise ein Leben im Luxus bietet. Das gilt als gesicherte Volksweisheit. Ob es stimmt, wollten die Forscher wissenschaftlich ergründen. In zwei Umfragen versuchten sie zu ergründen, was Frauen und Männer von Männern halten, die Spitzenautos fahren, und wie die Besitzer solcher Autos über sich selbst denken.



In der ersten Umfrage sind die Forscher den Gefühlen der Männer für Luxusautos nachgegangen. Ausdrücklich gefragt wurde nach Paarungswerten und männlicher Dominanz. Das Team erhielt 171 Antworten, davon 93 von Frauen. Um Verzerrungen vorzubeugen, haben die Experten in den Umfragen Beispiele mit erfundenen Personen angeführt. Dann fragten sie Besitzer von Luxusautos, wie sie sich selbst und ihren Platz in der Gesellschaft sehen und ob sie sich für einen besserer Partner halten als jemand, der ein normales Auto fährt. Die Forscher erhielten 409 Antworten, davon 206 von Frauen.



Bei der Analyse der Antworten in den Fragebögen hat das Team festgestellt, dass die Mehrheit der Befragten, sowohl Männer als auch Frauen, der Meinung waren, dass Männer, die Luxuskarossen fahren, einen höheren Paarungswert und eine höhere soziale Dominanz aufweisen und oft als kompetenter in ihrem Leben und in ihrer Arbeit angesehen werden, in manchen Fällen sogar als intelligenter.



Die Umfrageergebnisse zeigen auch, dass die meisten Befragten glauben, dass sie von persönlichen oder intimen Beziehungen zu solchen Männern profitieren würden. Die Forscher fanden außerdem heraus, dass Männer mit Luxusautos einen höheren sozialen Status für sich beanspruchen und glauben, sie hätten mehr Selbstvertrauen als andere. Die meisten schätzten sich auch selbst als wertvoller für die Fortpflanzung ein. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Autos #Luxusautos #Sportwagen #Studie





