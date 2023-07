Spielzeug 23.07.2023

Elektrostimulation mit Audio

Elektrostimulation ist neben der Vibration eine beliebte Form des Reizens beim Sex. Reizstrom ist dabei von zarter Dosierung bis zum Schmerz möglich - also zwischen Prickeln bis BDSM alles machbar.

Die neueste Generation der Elektrostimulatoren hat dabei ein Feature an Bord, das irgendwo zwischen dem Automatikmodus per Zufall und der Programmwahl liegt: Die Stimulation wird per Audio-Signal definiert. Dabei kann die Steuerung unterschiedlich sein, meist geht sie nach der Lautstärke in der Umgebung weiter. Je lauter es im Raum wird, desto heftiger werden die Stromschläge bzw. Reizstrom-Pulse. Wer in Extase aufschreit, wird sein Wunder aus dem Gerät erleben!



Elektrostimulation und Audio-Stimulator

Reizstrom mit Audio-Steuerung



Reizstrom-Pads an empfindlichen Stellen, der Strom-Dilto in Anus oder Vulva oder der Penisring (bzw. die Penisschlaufe) mit Elektroden werden über den Audio-Kanal noch leichter steuerbar. Statt am Gerät hantieren zu müssen, kann beispielsweise der Partner mit Flüstern oder Schreien von sanfter Unterstützung bis hin zu Sado-Maso-Exzessen allerlei Reaktionen erzeugen. Und nicht immer sind Geräusche steuerbar, man ist der Umgebung dann doch deutlich ausgeliefert. Gut so!



MP3 für Stimulation

MP3 Downloads



Statt einem Mikrofon einen CD-Spieler oder Computer als Audioquelle zu nutzen ist die andere Spielart mit 'Audio'. Dateien gibt es dazu im Web oder beim Gerät mitgeliefert. Sie definieren die Steuerung, sind variabel nach Geschmack zu haben (und über die Lautstärke auch noch anpassbar). Weil man üblicherweise den Inhalt nicht auswendig kennt spielt der Zufall hier in den Reizstrom und bleibt 'spannend'.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Sextoys #Sexspielzeug #Reizstrom #Strom #Elektrostimulation #Audio







Auch interessant!

Extreme Elektrostimulation

Elisa und Sandra wollten schon immer mal extremere Orgasmen erleben. Die beiden haben sich daher mit Werk...



Elektrosex!

Reizstrom nennt sich das - und ist eine der intensivsten Erfahrungen beim Sex, die man machen kann. Dem S...



Elektrostimulation

...