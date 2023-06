PS & Motoren 06.06.2023



Erotic Carwash in der Excalibur City 2023

Es ist traditionell das heißeste Treffen des Jahres: Das Cabrio- und US-Car-Treffen in Kleinhaugsdorf punktet 'oben ohne' nicht nur bei den Autos. Das Sexy Carwash und die Misswahl haben wir hier dokumentiert!

Ja, es gibt immer auch die schönen Autos, die schnellen Sportwagen, die teuren Luxusmobile und 'oben ohne' auch die Cabrios in der Excalibur City bei Kleinhaugsdorf an der tschechischen Grenze:



Cabrio und Sportwagentreffen 2023 Kleinhaugsdorf



Aber dieses PS-starke Treffen überzeugt fast immer mit Sonnenschein und heißen Shows gleichermaßen, von der Misswahl bis hin zum Erotic Car Wash.







Fotos in Facebook







Auf Youtube ansehen...

Video unzensiert auf Subscribestar...



Genau dazu haben wir hier Fotos und Videos aus der heurigen Ausgabe am Wochenende. Mehr dazu gibt es auch unten verlinkt!

#Opencars #Carwash #Miss #Misswahl #sexy #Cabrio







