Freizeit 24.03.2023

Sind Sex-Positive-Parties Swingerparties?

Trend und Hype: Sex-Positive-Parties kommen aus dem queeren Umfeld und sind nun viel breiter verfügbar. Doch was sind Sex-Positive-Parties?

Es gibt ganz viele Party-Typen, die irgendwo mit Sex assoziiert werden - von Kinky bis Swinger ist da alles möglich. Die, die jetzt langsam in breiteren Bevölkerungsschichten ankommen, sind 'Sex Positive Parties'. Doch was ist das und was unterscheidet Sex-Positive von Swingen?



Normalerweise werden solche Parties entweder privat organisiert (und da wird die Definition eher frei und höchst unterschiedlich angenommen) oder durch Vereine und Veranstalter angeboten. Ein Eintritt, Kleiderordnung und ein Team vor Ort, das für deren Einhaltung und ordentliche Umgangsformen achtet, ist da Teil des Konzepts.



Die wichtigste Unterscheidung zu Swinger-Parties: Während man bei Swingern für den Sex hingeht und entsprechend zielorientiert nicht ohne Sex heimgehen möchte - die Erwartung aller auch ist, Sex zu haben, zu sehen und zu erleben - ist eine Sex-Positive-Party eine klassische Veranstaltung (mit Musik, Tanz, ...), die Sex nicht ausschließt und wo die Besucher offen für Sex sind. Der Zwang dazu ist aber nicht gegeben, es gibt Sex-Positive-Parties, wo fast niemand Sex hat und andere, wo der Sex überall ganz heiß gehandelt wird - je nach Stimmung. Party ist dort dann trotzdem und der Weg zu einem Platz, wo man Sex haben kann kurz.



Wer Zielgruppe einer Party ist, also gerne gesehen ist, hängt von der Party ab. Einige haben strenge Kleidervorschriften, andere Altersgrenzen, andere sonstige Vorgaben. Man sollte sich die Regeln auf und für die Party vorher ansehen und auch zB. über Bilder vergangener Veranstaltungen sowie Anmeldelisten die Kompatibilität abtasten. Plattformen wie der Joyclub, wo praktisch alle Veranstalter Termine ausschreiben und Einblicke bieten, sind hier erste Anlaufstelle.



Wichtig ist es, eine gewisse Offenheit und ein Selbstbewusstsein mitzubringen, denn Sex-Positive bedeutet auch freizügige Kleidung. Dadurch wird aber auch das Bild von lauter perfekten Menschen eingerissen, das man oft an sich selbst als Anspruch stellt - auch die anderen sind schließlich irgendwo 'ganz normale Menschen'. Den ersten Schritt muss man aber mitmachen und der braucht mitunter Überwindung. Kleiderordnungen mit dem Veranstalter vorab zu prüfen ist da wichtig, damit man 'im Rahmen' ist. Auch hier helfen Bilder vergangener Termine, um sich besser einordnen zu können.



Fazit: Sex-Positive sind Parties, die auch als 'normale' Parties unterhaltsam wären aber zusätzlich noch von Menschen besucht werden, die offen für Sex sind. Es gibt auch Platz für Sex auf der Party. Im Gegensatz dazu sind Swinger-Parties speziell für Sex hergerichtet. Die Mischformen, Ausprägungen und Vorgaben für alle diese Parties sind aber höchst unterschiedlich, weshalb man sich jeweils vorher beim Veranstalter genauer informieren sollte, wie es um Regelwerk, Ziele und Kleiderordnung bestellt ist, um nicht an der Tür abgewiesen zu werden. Und insbesondere bei Sex-Positive-Parties sollte die Party an sich spannend für einen Besucher sein, wer auf Rock steht hat auf der Techno-Party wenig zu suchen, auch wenn die Person selbst sex-positive ist.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Party #Swinger #Kleidung







Auch interessant!

Was ist bi-interessiert oder pansexuell?

Die Begriffe, die in den diversen Plattformen zur Beschreibung sexueller Vorlieben hinsichtlich der Gesch...



Erotik im Fediverse: Sex und Porno in Mastodon

Twitter war auch deshalb erfolgreich, weil es Heimat für die Erotikbranche war. Mit dem Absturz nach dem ...



Was ist sex-positiv?

Sex-positivity oder sex-positive-Bewegung hört man immer wieder. Man sei 'sex-positiv' oder besuche 'sex-...



Social Media 'Sex positive' - Netzwerke mit Erotik

Viele der amerikanischen Plattformen sind höchst prüde und erlauben schon nackte Haut nicht. Doch es gibt...