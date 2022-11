Freizeit 09.11.2022

Tumblr erlaubt wieder nackte Menschen

Der Erfolg von Tumblr war bescheiden, nachdem Erotik und Nacktheit verboten wurden. Nun rudert die Plattform wieder ein Stück zurück, ohne die Prüdheit zu verlieren.

Die neuen Nutzungsbedingungen der Blogging-Plattform Tumblr erlauben jetzt Nacktheit, aber keine sexuell eindeutigen Bilder. Das Unternehmen hat seine Community-Richtlinien aktualisiert und damit eine Reihe von Regeln aufgestellt, die zwar vor der früheren toleranten Haltung gegenüber der Sexualität Halt machen, aber in aller Form eine größere Bandbreite an Darstellungen erlauben.



Laut dem Posting des Unternehmens ist es jetzt möglich, Inhalte mit Nacktheit, Inhalte für Erwachsene oder sexuelle Themen mit dem entsprechenden Community-Label zu teilen. 'Visuelle Darstellungen von explizit sexuellen Handlungen bleiben bei Tumblr jedoch verboten', unterstreicht das Unternehmen.



Laut Posting im Hilfe-Center und den Community-Richtlinien sind 'Text, Bilder und Videos, die Nacktheit, anstößige Sprache, sexuelle Themen oder Inhalte für Erwachsene' jetzt auf Tumblr erlaubt. Visuelle Darstellungen von sexuell expliziten Handlungen oder Content mit einem offenkundigen Fokus auf Genitalien sind tabu.



Es gibt jedoch eine Ausnahme für 'historisch bedeutende Kunst', wie man sie in einem durchschnittlichen Museum sehen kann und die sexuelle Handlungen darstellt. Als Beispiel wird hier Kunst des Shunga-Reichs aus Indien genannt. Diese Inhalte müssen aber entsprechend gekennzeichnet werden, damit User sie filtern können.



Demnach können Nutzer jedoch keine Links oder Anzeigen für 'adult-oriented affiliate networks' posten. Das bedeutet, es können keine Escort-Services oder erotische Dienstleistungen beworben werden. Ebenso ist es nicht möglich, Inhalte zu posten, die Pädophilie bewerben. Dazu gehören auch sexuell anzügliche Inhalte mit Bildern von Kindern.



Tumblr hat Erwachseneninhalte wie das Zeigen von Brustwarzen durch Frauen 2018 verboten. Damals gehörte das Unternehmen dem Telko Verizon. Es wurde später an Automattic, den Eigentümer von WordPress.com verkauft. CEO Matt Mullenweg erklärte Ende September dieses Jahres, dass das vollständige Aufheben des Verbots nicht machbar sei.



Großteils sei dafür verantwortlich, dass Internet-Struktur-Dienstleistungen wie Zahlungsabwickler oder der iOS App Store explizite Erwachseneninhalte missbilligen. Mullenweg hofft, dass sich Tumblr mehr an WordPress.com annähern wird. Sexuell explizite Bilder sind auch hier verboten. Der Schutz der Nacktheit in der Kunst wird jedoch weniger nebulös formuliert.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Tumblr #Zensur #Filter #Erotik







