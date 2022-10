Lifestyle 03.10.2022

Monogam, polygam, polyamor, ... - was bedeutet das?

Wir haben es zuletzt schon angesprochen, als es um Pansexualität geht. Es gibt weitere Begriffe, die man klären, abgrenzen und definieren muss. Hier tun wir das.

Beginnen wir mit dem neuesten der Begriffe, der erst aus den 90ern stammt und jetzt richtig populär wurde. Zuvor gab es nur die 'freie Liebe' als Konzept der informierten außerehelichen (außerbeziehung) Sexualität. Die Polyarmorie hingegen ist zwar einvernehmlich, aber in einem engeren Rahmen gesehen - eine Beziehung, die über das klassische Zweiermodell hinaus geht.



Polyarmore Beziehungen sind also mehr als zwei Personen im allgemeinen Konsens auf Augenhöhe, die Erotik und Liebe inkludiert. Sie ist auf Beziehung und nicht One Night Stand oder Swingen ausgelegt.



Per Definition ist eine polyamore Beziehung damit polygam, nicht monogam - letzteres Bezieht sich ja auf Beziehungen und Sexualität in Zweierform. Polygam schließt aber noch keine Informiertheit und Zustimmung ein, sie stammt aus dem Konzept der Vielehe mancher Kulturen und bezieht sich eher auf gesellschaftliche Normen. Und auch keine Liebe zum Sex. Polyamorie hingegen bezieht sich vorwiegend auf den emotionalen Bereich der Beziehung, aus der Innenbeziehung heraus.



Polyamorie gibt es auch in einer hierarchischen Form, also einer Hauptbeziehung mit Nebenbeziehungen - diese wohnen dann selten zusammen und müssen auch nicht alle Konstellationen einbeziehen. Das muss man auch mit der 'Offenen Beziehung' abgrenzen, deren Bedeutung Liebe nur in der Hauptbeziehung beinhaltet und im offenen Spielbereich nur den Sex außerhalb erlaubt. Das wäre dann eine romantisch-emotionale monogame Beziehung mit sexueller Öffnung.



Damit auch zurück zur Monogamie, für die es auch eine erweiterte Form gibt. Die Polyfidelity findet man bei Kommunen oder Gruppenehen, die in sich geschlossene Einheiten bieten, aber innerhalb der Gruppe geöffnet sind - ob in polygamie oder polyamorie wäre zu definieren.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Begriffe #Sex #Beziehung #Liebe







Auch interessant!

Omnisexuell oder gar pansexuell?

Es ist wieder Zeit, Begriffe zu erklären. Immerhin gibt es welche, die modisch werden und doch niemand ri...



LGBTIQ und so weiter - was hat das zu bedeuten?

Heute gibt es hier keinen Bi-Sex-Porno, sondern einen Servicepost zu den Abkürzungen rund um LGBT. Denn v...



Sex, Körper und Begriffe

Für die Dinge, die man im Alltag nicht sieht, etablieren sich oft viele Begriffe, Synonyme und Bedeutunge...



Sex: Kennen Sie die Begriffe?

Manchmal braucht man für die Erotik ein eigenes Wörterbuch. Da geistern Begriffe herum, die man oft nicht...



Sex-Ratgeber - besserer Sex!

Der Traum jeden Paares ist besserer Sex - denn eines ist klar: So gut der Geschlechtsverkehr ist, nach ob...



Sex-Lexikon: Begriffe erklärt

...