Omnisexuell oder gar pansexuell?

Es ist wieder Zeit, Begriffe zu erklären. Immerhin gibt es welche, die modisch werden und doch niemand richtig versteht oder abgrenzen kann. Was ist also die Bedeutung?

Was bedeutet omnisexuell zu sein? Omnisexualität heißt eigentlich nur, dass man sich zu mehr als einem Geschlecht hin gezogen fühlt - in welcher Art auch immer. Während der Heterosexuelle nur das eigentliche 'Gegenüber' attraktiv findet, Mann zu Frau und Frau zu Mann, und Homosexuelle das eigene Geschlecht anziehend finden (schwul oder lesbisch im Kontext), sind Bisexuelle an beiden Geschlechtern interessiert. Und Bi+ schließt dabei alle queeren Formen mit ein, was Omnisexualtät ins Spiel bringt. Man fühlt sich als omnisexuelle Person zu mehr als einem Geschlecht, aber nicht unbedingt zu allen Formen hin gezogen. Omni schließt in der Betrachtung auch nicht-binäre Geschlechter, intergender, genderfluide und transgender-Personen ein.



Und dann wäre da noch die Pansexualität, was versteht man also unter pansexueller Einstellung? Hier spielt das Geschlecht in der Anziehung gar keine Rolle mehr. Jedes Geschlecht ist hier gleichermaßen anziehend in sexueller oder romantisch-emotionaler Form, eine pansexuell orientierte Person macht dabei keinerlei Unterschiede. Es gibt nur 'Mensch' mit welcher auch immer der Geschlechtsmerkmale oder Orientierungen bzw. Selbstzuordnungen.



Während Bisexualität sich alleine am körperlichen biologischen Geschlecht orientiert und eben Mann/Frau deklariert, ist Pansexualität auch in den Kategorien dazwischen angesiedelt, während Omnisexualität eine etwas einschränkende Pansexualität darstellt (die auch Bi sein könnte, wenn sie alle weiteren ausschließt). Ein omnisexueller Mensch könnte etwa Mann sein und auf Frauen und Trans-Frauen stehen.



Was hier wiederum gar nicht betrachtet wird ist die Beziehungsform. Monogam, polygam oder polyamor spielt in der Anziehung der Geschlechter keine Rolle. Und das wiederum ist ein anderes Thema - wir werden es unterhalb verlinken.

