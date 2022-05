Aktuelles 28.05.2022

Feminismus ist am Ende Terf?

Transexslusionary Radical Femimism oder eben Terf - das sind Feministen, die geschlechtsbetonend auf Frauenrechte pochen. Transfrauen sind damit von Frauenhäusern ausgeschlossen, heißt es dazu.

Dieser Trans-auschließender radikale Feminismus, den reine FeministInnen betreiben, betont weiterhin die Geschlechter bzw. das weibliche Geschlecht. Wer außerhalb der beiden reinen Geschlechter lebt, sei damit benachteiligt, ist die Annahme. Queer ist aber abseits des biologischen Geschlechts und Feminismus auch dort möglich, darf dann aber nicht auf die reine Biologie sehen.



Feminismus solle sich also an menstruierenden oder gebärenden Menschen richten, die Emanzipation auch sprachlich größer gefasst werden. Wobei selbst diese Deklaration bei Transfrauen auf Vorbehalte stoßen wird.



Worum geht es bei dieser Diskussion? Es geht um Inklusion, Gleichstellung, Quoten und Rechte. Und damit erneut um die Verteidigung von Revieren, diesmal zwischen Frau und Transfrau. Die 'Terf'-Bezeichnung ist damit der 'Macho' des Feminismus, wo Männerrechte bereits aufgeteilt wurden und die Verteilung nun zwischen biologischer und psychologischer Identität beginnt.

