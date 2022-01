Traumfrau 28.01.2022

Lauren Alexis

Nicht alles aus England ist traurig, verregnet und dem Untergang geweiht. Nicht mal schwarzen Humor braucht man für alle Dinge. Es gibt Lichtblicke wie jene auf Lauren Alexis.

Das Influencer-Mädchen aus dem Vereinigten Königreich ist auf allen Kanälen erfolgreich unterwegs und insbesondere auf Youtube gleich mit mehreren Angeboten am Start. Und das so heiß, dass sie nicht selten an die Grenzen des Machbaren geht und vieles nur noch auf Onlyfans abspielen kann. Sexy Lingerie und Shorts, die ihren Hintern zur Geltung bringen, sind da noch eher jugendfrei:











Auffällig ist bei der natürlichen Schönheit die Kombination aus dem offensichtlichen prachtvollen Hintern und weiblich jungen Formen, enger Taille und einem wunderschönen Gesicht, langen glatten Haaren und Sportlichkeit samt Einsatz ihres Körpers mit einer Natürlichkeit, die sie auch als Mädchen von Nebenan durchgehen lassen würde. Ein wenig Babyspeck und der süße Blick tun ein Übriges dazu, den Teen-Appeal wirksam zu verkaufen. Samt aller versauten Dinge, die das sexy Mädchen durchaus bietet.



♬ why have so many people used this - luc @laurenalexis_x Hello luv #fyp



Verkaufen kann sich Lauren Alexis jedenfalls gut, nicht nur in aufgezeichneten sexy Shows sondern auch in Live-Streams, die vor Erotik und nackter Haut nicht zurückschrecken aber nie in billigem Porno enden. Lauren Alexis hat Klasse, die man ihr ob des jungen Alters nicht zutrauen würde. Die Influencerin kann auf jeden Fall gefallen und tut das auch vielen - Abrufzahlen und Fan-Zirkel wachsen beständig und garantiert. Kein Wunder bei diesem prachtvollen Mädchen, ihren weiblichen Rundungen und der erotischen Show, die sie immer bietet. Lauren Alexis sollte man weiter beobachten!



Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Lauren Alexis (@laurenalexis_x)

#Influencer #Mädchen #Sexy #Model #England #Show #live







