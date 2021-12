Aktuelles 30.12.2021

Apple zensiert und zerstört Tumblr

Leicht hat es Tumblr nicht - das Blog-System mit Social-Media-Elementen und Yahoo-Vergangenheit war eigentlich beliebt, bis Apple ihm die Spielregeln aufdrängen wollte.

Bloggen, Bilder posten, sich mit anderen Usern vernetzen und zu Themen informieren - Tumblr war ein buntes Netzwerk, das sich ähnlich wie Twitter auch der freien Meinung verschrieben hatte und daher offen für alle Inhalte war. Das kam gut an, auch deshalb, weil die Verbreitung und Nutzung wirklich einfach war. Der Wachstum der Plattform war aber schnell zu Ende, als Apple den ersten Angriff startete: Man zwang Tumblr dazu, Inhalte mit sexuellem Bezug zu entfernen. Die übliche Keule ('Kinderpornografie') wurde ausgepackt, die App aus dem Store entfernt und so lange weg gelassen, bis Tumblr Erotik komplett als Inhalt zensiert hatte. Die Geschichte dazu haben wir unten verlinkt.



Danach ging es so mehr oder weniger weiter - auf niedrigem Niveau allerdings, Tumblr hat sich nie mehr von dem Tiefschlag erholt. Auch kamen ein Drittel der User nie mehr zurück, das Wachstum der Plattform insgesamt war weg.



Nicht weg ist aber das Damoklesschwert aus Cuppertino. Man zwingt Tumblr dazu, Inhalte einer starken Zensur zu unterwerfen, um im Appstore bleiben zu können. Das bedeutet, dass auch Begriffe durch Filter gesperrt werden, die weit weg von Pornografie und Erotik sind. Blogs zum Thema psychischer Belastung oder anderen gesundheitlichen Themen werden vom Blocker auch gerne entfernt.



Einmal mehr zeigt sich, dass die prüde US-Einstellung von Apple zum Zensur-Problem für die restliche Welt wird. Auch wenn hier 'nur' Tumblr betroffen ist, gelten diese Einschränkungen natürlich auch für andere Plattformen und Apps gleichermaßen. In Browser, auf Android oder unter Windows ist Tumblr von der aktuellen Zensurwelle auf iOS verschont, wer als Tumblr-User aktiv ist, sollte sich die Endgeräte daher passend wählen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Tumblr #Zensur #Apple #Filter







Auch interessant!

Onlyfans macht es Tumblr nach

Durch die neuen Richtlinien, die ab Dezember 2021 gelten, wird sich Onlyfans abschaffen. Andere Plattform...



tumblr erneut verkauft

Diesmal greift Automattic zu und übernimmt tumblr für einen minimalen Betrag. Der Zukauf könnte sich ausz...



tumblr Erotik umziehen

Wir haben ja schon berichtet, dass tumblr Nacktheit, Pornografie und Erotik noch im Dezember von der Plat...



Alternativen zu tumblr mit NSFW-Inhalten

Wir haben ja schon berichtet, dass tumblr Nacktheit, Pornografie und Erotik noch im Dezember von der Plat...



tumblr wird prüde und schafft sich ab

Der Blog-Dienst tumblr ist ein kleines Social Network, das insbesondere durch die Erlaubnis von Erotik un...