Freizeit 01.11.2021



Roboter, Sex und Rockmusik

Beast in Black nimmt Sex, Drugs und Rock-n-Roll ernst. Weitgehend zumindest. Das neue Musikvideo nimmt sich modernes Medienverhalten vor.

Pornos, technische Sex-Hilfsmittel und Hardcore mit Gewalt: Was als hübsches sexy Video beginnt, wandelt sich in eine Rache-Aktion der Sex-Technik gegenüber Männern, die sie konsumieren.







'Hardcore' spielt mit Sex in Bildern, Rockmusik, die auch über Retro-Fans hinweg gefallen kann, und einem kritischen Blick auf den Pornokonsum. Klischee oder gelungene Provokation?

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Musik #Rock #Sexy #Roboter







Auch interessant!

Technik für Amateurpornos

Wenn man selbst private Pornos drehen möchte oder Amateurpornos für diverse Plattformen drehen will, brau...



Gewalt im Pop

Die bei vielen Teens so beliebte Popmusik klingt vielleicht freundlich, doch die Songtexte sind es oft ni...



Rihanna nackt im Video

Unapologetic bekommt mit 'Diamonds' die erste Singleauskopplung. Und scheinbar reicht die Musik bei Rihan...



Rock ohne Rock

Rockmusik und heiße Mädchen gehören spätestens seit Kiss zusammen. Das Klischee von Sex, Drugs und Rock'n...



Pop mit Sex

Musiktexte enthalten immer mehr explizit sexuelle Botschaften. Für Jugendliche kann das negative Folgen h...



Sexy: Heißes Alexandra Stan Video

Die YouTube-Prinzessin 2011 heißt Alexandra Stan und ist gerade mal 22 Jahre alt. Mit ihrem Mega-Hit 'Mr....



Playmates kommen ins Internet

Die Cyber-Bunnys sind die heißen Playmates, die exklusiv von Playboy ins Internet gebracht werden. In höc...



Sexiest Blogger, sexiest Bloggerette

Auch das noch! Nach den Top-Listen für heiße Schauspieler, tolle Sportler und sexy Musiker folgt nun auch...



Youtube: Porno-Tag

4chan, eine Community im Web, protestiert wieder einmal gegen Löschungen in Googles Youtube. Mittels vers...



Rammstein: Porno-Video 'German Pussy'

Die neue Rammstein-Scheibe ist in der guten alten musikalischen Tradition entstanden, hält also dem Hörte...



Lady-Outing: So Gaga ist der Penis

Lady Gaga wird zitiert, sie habe einen Penis zusätzlich zum weiblichen Geschlecht. Fotos und Videos dokum...