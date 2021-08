Geil 28.08.2021



Guilty Gear Strive - und die Jack-O Challenge

Wenn dieses Wochenende die Veröffentlichung des Games ansteht, dann sind die Blicke doch nur auf die Challenge rund um die heiße Pose von Jack-O' gerichtet.

Diverse Superhelden machen es, die Influencer versuchen sich dran und jeder, der irgendwie Kreativität walten läßt, schließt sich in Bildern und Videos an. Die Beine breit nach hinten gespreizt und den Hintern nach oben gereckt, dabei vorne flach auf den Händen liegend und frech in die Kamera gelächelt, schon hat man die Pose für die Jack-O-Challenge. Mit dem Hashtag #jackochallenge sexy auf Twitter gepostet, fertig.







Genau das geht um in Social Media - und das weit über Twitter hinaus. Wir hängen uns da nicht direkt dran, sondern holen CJ vor die Kamera, die für die Challenge am Pool übt.











Der Hintern ist noch nicht ganz dort, wo er hin gehört, aber die Aussicht ist bestens. Die nächste Challenge, die wir ihr mitgeben ist aber: Nochmal das ganze, aber diesmal nackt.



cj posts nude from the pool...

Ein Kaffee und nackt am Pool



Viel Spaß, liebe Jack-o-Fans!

