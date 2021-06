Erotik 04.06.2021

Erotische Filme - wie nennt man was?

Im Film, auch im großen Kino, ist auch der heiße Anteil immer größer. Wie man die einzelnen Bereiche nennt, ergründen wir hier.

Denn es ist nicht alles Porno, auch wenn es manchmal so benannt wird. Doch gehen wir es der Reihenfolge nach an.



Und da beginnen wir chronologisch beim Sexfilm. Der ist schon lange her und wird heute eigentlich so gar nicht mehr gemacht. Was man als Sexfilm bezeichnet ist das, was man vom Schulmädchenreport und den weichgezeichneten Streifen von David Hamilton her kennt. Oswald Kolle hat seine Filme sehr bodenständig angelegt, viel mehr als Arsch und Brüste kommen da aber auch nicht vor.



'Softcore-Porno' würde man heute vielleicht sagen, wenn man die Freizügigkeit bewertet. Im Gegensatz zum Hardcore-Porno, der den Geschlechtsakt tatsächlich und deutlich zeigt, wird da ja nur angedeutet. Was Pornografie heute ist, ist Hardcore. Porno ist also an Deutlichkeit nicht zu überbieten.



Heute sind viele Filme schon erotisch, es gibt aber auch spezielle Bereiche im Kino, die speziell 'erotische Filme' beinhalten. Da dreht sich alles um die Erotik, auch wenn das Werk an sich in gleicher Qualität auch ein anderes Thema beleuchten könnte. Die Erotik ist also nicht Mittel zum Zweck sondern wirklicher Inhalt. Wer 'Blau ist eine warme Farbe' kennt, wird den expliziten Sex im Film schwer als plumpen Porno bezeichnen können, das ist erotische Hochkunst. Aber selbst im Blockbusterkino ist der erotische Film nicht erst seit 9 1/2 Wochen oder Basic Instinct bekannt. Und diese steht im Gegensatz zum Erotikfilm, der wiederum näher am Sexfilm der 60er ist. Der Porno ist hier explizit, ein wenig um Handlung aufgepeppt, aber an sich schon recht plump und einfach.



Eine spezielle Form hat sich noch mit dem Erotikthriller etabliert, der zwar mit Erotik spielt aber mit Spannung und Story punktet - die Erotik also nur als zusätzliches Stilmittel einsetzt. Gewalt, Dominanz, Sex - all das ist etwa auch im Erotikhorror zu finden, der sich noch einmal mehr anhand klassischer Genres definiert. Oder umgekehrt, auch der Horrorporno existiert - da aber mit Betonung auf die Pornografie.

