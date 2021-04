Erotik 02.04.2021

Wie benutze ich einen Dildo? Dildos gibt es für die Dusche, fürs Bett oder sogar mit Saugnäpfen. Wie man sie richtig verwendet erfährst du hier. Zum einen gibt es den klassischen Dildo. Dieser Dildo ist wie ein Penis. Es gibt ihn entweder mit oder ohne Hoden. Der Klassische hat auf keinen Fall eine Vibration und erfordert Handarbeit. Der klassische Dildo ist für Vaginas bestimmt, er wird ganz einfach in die Vagina eingeführt und dann so bewegt, wie man möchte. Es gibt aus verschiednen Materialien und mit besonderen Oberflächenstrukturen, wie Noppen oder Ähnliches. Bei der richtiger Anwendung kommt man zum Orgasmus.



Welche Arten von Dildos gibt es?



Dann gibt es den Doppeldildo, bei diesem Modell kann man beide Enden in Körperöffnungen einführen. Wer eine vaginale und anale Stimulation wünscht wird mit diesem Dildo ganz sicher zum Höhepunkt kommen. Er ist leicht zu biegen, damit er leicht in beide Öffnungen passt und allen Wünschen gerecht wird. Diese besondere Art von Dildo kann sowohl alleine, als auch zu zweit verwendet werden.



Der Umschnalldildo erfreut sich besonderer Beliebtheit bei homosexuellen Paaren. Der sogenannte Strap-On wird wie ein Gürtel getragen und ersteht das Glied eines Mannes. Er hängt wie ein Penis zwischen den Beinen. Bei Rollenspielen kommt er sehr gerne zum Einsatz, da er Frauen das Gefühl von macht und Dominanz verleiht. Er verspricht eine intensive sexuelle Erregung und Penetration.



Wer auf Kalt-Heiß-Spiele steht sollte sich einen Glasdildo kaufen. Der Dildo aus aus Borosilikatglas kann Wärme und leiten und optimal gekühlt vaginal oder anal eingeführt werden. Er sorgt für besonders aufregende Momente im Bett.



Der Dildo mit Saugnäpfen ist für Wasserraten die perfekte Wahl. Man kann ihn kinderleicht in der Dusch oder Badewanne befestigen und sich dann sexuell austoben. Lass dich von den Produkten begeistern.



Worauf sollte man beim Kauf eines Dildos besonders als Anfänger achten?



Ein Dildo ist wie ein neues Auto nur nicht so teuer. Mach dir vor dem Kauf eines Dildos Gedanken darüber, ob du ihn vaginal oder anals einführen möchtest. Ober nur für dich oder auch für deinen Partner bestimmt ist, ob er auch in der Badewanne oder Dusche benutzt werden soll. Ob du den Dildo auch mal erhitzen möchtest, denn dann empfiehlt sich ein Glasdildo.







Denke daran, wenn du Anfänger bist, jeder fängt mal klein an. Das gilt auch für Dildos, kaufe dir Leiber einen zu kleinen Dildo, als einen zu großen Dildo. Denn wenn du Schmerzen hast, weil der Umfang des Dildos zu groß ist, wirst du keinen Spaß, sondern nur Schmerzen verspüren. Das muss doch nicht sein. Schau dich selber auf Erotikmarkt.ch und sieh dir an, was dir gefallen könnte.



Du kannst vaginal beginnen und dann anal versuchen. Gerade wenn du ihn anal verwendest, sollte der Umfang des Dildos nicht allzu groß sein, sonst ist es nicht erregend, sondern einfach nur schmerzhaft. Wer einen Dildo besitzt sollte auch unbedingt darauf achten ihn zu reinigen und hygienisch zu behandeln, wie du das machst erfährst du wenn du dich näher mit Dildos beschäftigst.



Was verspricht ein Dildo?



Manchmal fehlt dir das männliche Glied bei der Selbstbefriedigung? Genau deshalb wurde der Dildo erfunden, er ersetzt den Penis und sorgt für sexuelle Momente der besonderen Art. Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Sextoys #Spielzeug #Dildo #Sex





