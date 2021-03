Erotisch 15.03.2021

Mit Joyclub seine Fantasien wahr werden lassen In Deutschland hat sich mit Joyclub die größte Erotik-Community gebildet, welche bereits im Jahr 2005 als Seitensprung-Plattform gegründet worden war. Derzeit zählt die Plattform über zwei Millionen Nutzer und wird als das „Facebook“ der Erwachsenen gehandhabt. Die Community nützt aber nicht nur der Findung eines neuen Partners oder einer neuen Partnerin, sondern würde auch diverse Wünsche oder Fantasien abdecken, wie zum Beispiel BDSM. Hierfür hat die Plattform eigene Kategorien gebildet.



Was macht die Community anders?



Wer im Internet nach Plattformen Ausschau hält, wird auf diverse Plattformen stoßen. Die Frage ist hierbei aber, welcher Plattform kann tatsächlich vertraut werden? Bei Joyclub liegt der Vorteil darin, dass die Community mit zahlreichen Auszeichnungen versehen worden ist, darunter den VENUS Award 2013 und zusätzlich trägt die Webseite noch ein Siegel von eKomi.



Zudem hat auch der TÜV Saarland die Community auf Seriosität geprüft und dabei sowohl Datensicherheit als auch Diskretion und Fake-Schutz bewertet. Es kam zum Fazit, dass es sich um eine seriöse und niveauvolle Plattform handelt, welche frei von Betrug oder Abzocke ist. Dies belegen auch die zahlreichen Erfahrungen mit Joyclub, wie zum Beispiel auf betrugstest.com. Der Ratgeber hat die Plattform an sich und äußere Faktoren bei seiner Prüfung berücksichtigt.



Für wen ist diese Plattform?



Joyclub ist nicht nur für Singles geeignet, sondern auch für Paare, welche über Sex-Themen reden oder chatten möchten. Die Mitglieder haben auf der Plattform die Möglichkeit, dass sich selbstverständlich auch gemeinsam in einem Club kennengelernt wird. Hinzu besteht über die App dann auch die Möglichkeit, dass miteinander geschrieben wird. Die Funktionen ähneln WhatsApp, jedoch aber in anonymer Form – ganz ohne Handynummer.



Auf der Startseite des Unternehmens wird erkenntlich, dass es sich um keine 0815-Sexseite handelt, sondern um eine niveauvolle Community. Das Suchen nach Partnern oder Partnerinnen ist völlig kostenlos, jedoch aber können sich diverse Extras (so auch die Plus- und Premium-Mitgliedschaft) gekauft werden. Das ist bei Dating-Apps gängig und wird so entsprechend auch von der Community positiv wahrgenommen.



Wie wichtig sind Datenschutz und Privatsphäre?



Datenschutz und Privatsphäre sind insbesondere im 21. Jahrhundert wichtiger denn je, denn nur so kann Datenmissbrauch auch vorgebeugt werden. Diese Eigenschaften sind auch ausschlaggebend dafür, ob die Mitglieder der Plattform vertrauen oder ob eher Abstand gehalten wird. Der Joyclub jedoch stellt sich jährlich einem Test beim TÜV. Das ist ein positives Zeichen, insbesondere auch, weil die Testergebnisse stets für sich sprechen.



Weiterhin gibt es auch eine Echtheitsprüfung, welche zusätzlich davor schützen soll, dass Betrüger möglicherweise auch Daten abgreifen können. Insofern muss jedes Mitglied zuvor ein Selfie anfertigen mit einem Text auf einem Zettel. Ein Mitarbeiter wird die Echtheit prüfen und das Mitglied daraufhin bestätigen.



Jedoch gibt es auch die Möglichkeit, dass sich bei einer Veranstaltung verifiziert wird oder wenn es bereits fünf verifizierte Mitglieder in der Community gibt, welche die Echtheit bestätigen können. Sozusagen bürgen diese Mitglieder für die Echtheit der Person.



Eignet sich die Plattform für einen Seitensprung?



Fremdgehen kann eine Beziehung (manchmal) retten, jedoch gibt es dafür auch diverse Aspekte zu berücksichtigen. So ist es insbesondere der richtige Umgang mit dem Seitensprung an sich, denn belogen darf auch weiterhin der Partner oder die Partnerin nicht. In jedem Fall ist es aber so, dass es häufig an der Kommunikation liegt.



Ein Fehltritt sollte auch als solcher erklärt werden statt mit dubiosen Ausreden. Wenn sich im Einklang dessen befunden wird, dann kann eine solche Plattform – wie jede andere Dating- oder Sexseite auch – als Plattform für einen Seitensprung dienen. Es ist aber noch immer eine Untreue gegenüber der anderen Person, welche auf jeden Fall auch bedacht werden sollte. Das Thema ist äußerst komplex, weshalb dies in vielen Sex-Podcasts auch regelmäßig behandelt wird.



Kann die wahre Liebe gefunden werden?



Insbesondere im Lockdown gab es wohl kaum eine andere Möglichkeit, als sich einen neuen Partner oder eine neue Partnerin über das Internet zu suchen. Wer sucht, wird aber selten auch wirklich fündig, denn die wahre Liebe gibt es eben nicht auf Abruf. Es erleichtert jedoch die Möglichkeiten, denn es kann sich beinahe täglich mit neuen Menschen getroffen werden, welche man sonst niemals kennengelernt hätte. Es gibt auch zahlreiche Erfahrungsberichte im Internet, wie Menschen über Portale und Apps eine neue Partnerschaft begonnen haben.



Fazit: Es gibt im Internet zahlreiche Dating- oder Sexportale, jedoch ist Joyclub eines der seriösesten. In Deutschland führt beinahe auch kein Weg an Joyclub vorbei, denn keine Community ist wohl größer und etablierter in Deutschland. Die Preise für gehobene Mitgliedschaften sind überschaubar und gleichauf mit internationalen Dating-Apps, welche die Charts im Apple App Store oder im Google Play Store anführen. Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Community #Plattform #Erotik #Deutschland #Seitensprung





Newsticker per eMail oder RSS/Feed

Auch interessant!

Sex und Kontakte finden

Anonym im Forum unterwegs sein, Gleichgesinnte für jede Spielart finden und den geilsten Sex mit Personen...



Porno-Casting: Für Paare

Wie man als Paar im Porno-Bereich Geld verdienen kann, haben wir in diesem Guide zusammengefasst. Auf zum...



Erotik und Dating?

Sexdating über eine prall gefüllte Datenbank macht Spaß! Hier kann man die Profile der User ansehen und s...



Sexkontakte - anonyme Seitensprünge

...



Forum: Ihre Meinung dazu! [AufZack Talk] [Forum] Ins Forum dazu posten... Betreff/Beitrag: