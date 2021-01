Sportlich 07.01.2021



Abenteuer am Hotel-Pool

Das Mädchen wollte eigentlich nur einen regnerischen Nachmittag am Hotelpool verbringen. Mit der Erfahrung dort hat sie nicht gerechnet.

Maria war mit ihren Eltern in der Stadt, eigentlich wollte sie die Stadt erkunden. Der Regen machte ihr einen Strich durch die Rechnung, als Ersatzprogramm musste der Pool herhalten. Sie konnte das Hotel-Spa ganz allein nutzen, aufgrund der Pandemie war das Hotel praktisch leer.



Nach dem faulen Nachmittag am Pool machte sich kurz Langeweile breit. Doch dann sah sie, dass sie nicht länger allein am Pool war. Und das, was sie zum Schwitzen brachte, war fortan nicht das heiße Wasser und die feuchte Luft am Bad. Die beiden nackten Frauen waren mehr als hot: Die ältere von ihnen war gut gebaut und hatte einen versauten Blick, die könnte ihr viel beibringen, dachte sich Maria. Und die andere war ein richtiges Vollweib mit üppigen, aber durchaus muskulösen Formen. Zwei Frauen, die das zarte Mädchen magisch angezogen haben.







Die schüchterne junge Sportlerin setzte sich zaghaft an den Pool und ließ ihre Blicke zu den im Wasser spielenden Frauen wie zufällig wandern. Dann ging sie selbst ins Wasser und dort immer näher zu den anziehenden Körpern. Als sie ganz nahe war...



Die ganze Geschichte gibt es hier zu sehen:



Neue Freunde am Pool



Viel Spaß mit den anregenden Bildern der drei Nackten vom Hotel-Pool. Wie könnte die Geschichte weiter gehen?





Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Teen #Mädchen #nackt #Lesben #Pool







Auch interessant!

Sexy corona party!

Mit dem Coronavirus ist nicht zu spaßen - daher bleiben wir zu Ostern zu Hause. Das bedeutet aber nicht, ...



Futanari Fight - Hentai Futa Wrestling

Die unfaire Art des erotischen Sexfight unter Futanari-Ringerinnen. Die Kämpferinnen haben mehr als nur g...