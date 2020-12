Lifestyle 28.12.2020

Die besten deutschen Sex-Podcasts

Eine Gattung an Podcasts geht durch die Decke, seit einig davon in den Ranglisten ganz nach vorne katapultiert wurden: Erotik- und Sex-Podcasts!

Ob Geschichten, Ratgeber, für Frauen oder Männer, Wissenschaftlich oder einfach erotisch: Sex-Podcasts sind Erotik für die Ohren und das kommt bei allen gut an. Und Podcasts eignen sich auch für erotische Outings von Prominenten, wie wir gelernt haben. Wir haben die besten Podcasts rund um Sex und Erotik im deutschsprachigen Bereich herausgesucht! Unsere Lieblinge sind die folgenden Podcasts:



Couchgeflüster



Absoluter Liebling sind die beiden Damen aus Österreich bei Couchgeflüster. Nicht nur, dass sie inhaltlich offen und treffsicher gleichermaßen sind, es ist auch der besondere Charme der Influencerinnen, der das Thema so leicht kommen läßt.



Couchgeflüster



So locker mit anderem Akzent schaffen das sonst nur noch



Ladylike



mit dem Podcast, der allerdings eher Unterhaltungsprogramm denn Ratgeber zur Erforschung des Sex ist.



Ladylike



Die lockeren Gespräche der beiden Frauen machen jedenfalls immer Lust.



Oh baby!



Lustvolle Herangehensweise an die Erotik durch zwei Frauen gibt es auch bei Oh Baby!



Oh Baby



Isa und Maya sind auch kein Geheimtipp mehr unter den Podcasterinnen mit sexuellem Inhalt. Und wirklich hörenswert.



Unbeschämt und durchgeschwitzt



Mit ihren Berichten aus dem Fitness-Studio und Sex-Erlebnissen rund um ihr Leben als Fitness-Trainerinnen haben die beiden sportlichen Mädels viel zu erzählen:



Unbeschämt und durchgeschwitzt



Die Mischung aus Sport und Erotik und der Blick auf schöne Körper und erotische Abenteuer ist top - trotz schwer verdaubarem Akzent.



Beste Freundinnen



Damit nicht nur die weibliche Sicht auf den Sex besprochen wird, folgt hier auch noch DER Podcast aus der Macho-Sicht von Max und Jakob. Erfahrene Berichte rund um Anmache, das Rumkriegen, Psychologie und Lachse sind hier offensives Programm.



Beste Freundinnen



Das nicht gerade emanzipatorische Programm ist selbstbewusst und lehrreich gleichermaßen. Für Männer und Männerversteher empfohlen.



Grenzwert



Ein neuer Podcast in langer, aber locker unterhaltsamer Art ist gerade mit prominenter Besetzung am Start. Maria Mia und Tim Grenzwert sind im Porno-Business bekannt und dementsprechend viel gibt es zu erzählen.



Grenzwert



Wir meinen: Da entsteht Großes, wenn die beiden dran bleiben. Es lohnt sich, rein zu hören (wenn die Freizeit vorhanden ist).



Dead Chicks



Bekannt aus Metal, Porno und Social Media sind auch die Macherinnen von Dead Chicks.



Dead Chicks



Auch da lohnt das Öffnen der Ohren um offene Worte aus der Szene und ehrliche Stimmen dazu vernehmen zu können.



Und mehr...



Auch die klassischen Medien sind mit Hilfe von Experten und Berufenen aufgesprungen und haben einige Juwelen im Podcast-Himmel geschaffen. Im Namen der Hose aus Deutschland oder Total Versext aus Österreich sei hier stellvertretend genannt.



Im Namen der Hose

Total versext



Da gibt es noch mehr, wenngleich sich die Medien selten über den wissenschaftlichen Aspekt der Erotik hinauswagen (und daher hier nicht angeführt werden). Und mit dem Erfolg der Podcasts sind auch einige Anbieter von Erotikshops etc. aktiv geworden, auch die teilweise gut gemachten Ratgeber-Podcasts haben wir in dieser Übersicht ausgelassen.



Es gibt aber noch viel mehr zum Thema in der Podcast-Szene zu entdecken. Auch rückwirkend, denn die älteren Folgen auch eingestellter Podcasts lassen sich immer aktuell nachhören. Empfehlung gibt es da etwa für 'Paardiologie' von Charlotte Roche. 'Besser als Sex' gibt es leider nicht mehr, die 'Weiberz' sind aber auch mit Leila Lowfire 'on air' und durchaus manchmal auch heiß genug für ihre Fans.

