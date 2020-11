Aktuelles 28.11.2020

Fucking wird Fugging

Der Ort, dessen Ortstafel wohl am häufigsten gestohlen wird, weil er aufgrund seines Namens weltweit bekannt und berühmt wurde, ändert ebendiesen.

'Fucking' will sich nicht mehr auf diesen Namen reduzieren lassen und möchte als 'Fugging' in die Zukunft gehen. Ob die Ortstafel dadurch geschont bleibt, ist allerdings fraglich.



Auch 'Fugging' ist nicht bedeutungslos. 'Fug' ist schließlich alleine schon nur eine slang-Form von 'Fuck', damit ist wenig gewonnen. 'Fugging' wiederum kann als Kombination von wahlweise 'Fuck' oder 'Fart' mit 'Hugging' verwendet werden. Das Böse 'Fucking' ist so wieder schnell im Kopf - und selbst wenn nicht, so wird das Flatulieren beim Umarmen auch nicht gerade die positive Assoziation sein, die der Ort provozieren will.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Ort #Name #Bedeutung







Auch interessant!

Fucklicking oder Lickfucking

Was ist geiler, als einfach nur gefickt zu werden? Die Kombination aus Lecken und Ficken!...



'Bad Fucking' Freikarten, T-Shirt & Buch gewinnen!

Erpressung, Mord und Totschlag; totales Chaos, gute Luft und schlechter Sex – Alltag in Bad Fucking...



Vulgäre Marke

Deutschland erlaubt eine Marke, die man auch persönlich böse nehmen kann: 'Ficken' darf als Wortmarke an...



Sextal beim Attersee

Es ist in die Medien gekommen und war vorher schon mehr als ein Geheimtipp: Das Weißenbachtal in Oberöste...



Fucking in Winter

'Etwas kalt ist es da...' erklärt der Mann am Telefon, der sich von der Dame im Hintergrund über Fucking ...