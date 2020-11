Freizeit 17.11.2020



Rednex ist wieder da - sexy wie nie!

Die Gruppe kennt man noch von früher. 'Cotton Eye Joe' oder 'Wish You Were Here' waren in allen Hitparaden. Heute macht es Rednex noch heißer!

Der neue Song startet diese Woche nicht nur in einer zivilen Version auf Youtube sondern auch in der nackten Porno-Ausgabe auf Fundorado. 'Mainly Man' hat in der Hardcore-Edition Szenen mit Sirena Sweet, Vanessa Rose, Eva Pickel und Bodo Banger, die auf Youtube streng zensiert werden mussten.



Mainly Man unzensiert











Mitten dabei ist übrigens als Praktikant auch noch Aaron Droschke, der seine überzeugenden Reportagen ebenfalls in unzensierter Version auf Fundorado präsentiert.



Aaron Droschke unzensiert







Rednex zieht also alle Register zum Start der neuen Single. 'Mainly Man' könnte dort anknüpfen, wo die Band in den 90ern schon mal war: Mit enormen extatischen Höhepunkten.









