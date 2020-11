Blondinen 15.11.2020

Just Lucy Cat

Seit einem Monat gibt es LucyCat nicht mehr. Aus rechtlichen Gründen tritt der hübsche Pornostar aus Deutschland als JustLucy auf.

Porno-Influencerin, sympathischer Amateur-Pornostar und blonde Sexbombe: LucyCat ist erfolgreich aber am Boden geblieben, erotisch aktiv aber trotzdem ganz normal. Und sie ist nicht mehr LucyCat, weil es das Recht so will. Bzw. weil sie den Vertrag rund um ihre Marke nicht mehr erfüllen kann und will.



Fancentro (justlucy94)

Just Lucy: Neue Pornos!



Lucy nimmt das 'Cat' aus dem Namen und bleibt Lucy. 'Just Lucy' ist dann auch der neue Titel des Stars aus Deutschland. Lea Heilmann, wie sie ursprünglich hieß, ist in der Mitte ihrer 20er, also noch ganz am Anfang ihrer Karriere - der erzwungene Namenswechsel wird ihr nicht problematisch werden. Auch unter ihrem neuen Titel zeigt sie sich immer noch erfolgreich. Und sie wird noch internationaler agieren, ihre Profile sollte man durchaus genauer verfolgen.







Just Lucy privates Profil



Was war passiert? Ihr alter Geschäftspartner hatte Rechte an dem Markennamen, nach der Trennung kam es zu keiner Einigung. Lucy hat die Konsequenzen gezogen und einfach eine neue Marke kreiert. In ihrer neuen Firma 'Lucyd Dreams' wurde auch ein neuer rechtlicher Rahmen geschaffen - wieder mit einem Partner. Hoffen wir also, dass sie diesmal mehr Glück hat.



Gestartet ist sie jedenfalls auch mit all dem wieder neu und mit neuem Label 'Lucyd', was bisher schon begehrt war. Merch-Gewand mit Phönix, erotischer Kalender und mehr wartet also jetzt wieder neu auf die Fans. Das ist gut so, denn ganz ohne Lucy können viele sicher nicht auskommen!





