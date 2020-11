Spielzeug 30.10.2020

Fernsehabend online: Gemeinsam in Quarantäne?

Gemeinsam ein Video, einen Film oder eine Serie schauen - das macht Spaß. Doch was, wenn man das über Distanz machen soll, etwa bei Fernbeziehungen oder im Social Distancing beim Lockdown? Das Internet bietet die Lösung dazu!

Eine heiße Kino-Party zuhause kann etwas. Popcorn, Bier und Wein, Chips und ein guter Film, dann kuschelt man sich auf der Couch zusammen und genießt den Blockbuster. Zumindest den Anfang bekommt man sicher noch aktiv mit.



Und jetzt der Lockdown, bei dem soziale Kontakte reduziert werden sollen. Und was liegt da näher als eine Umsetzung des Fernsehabends über das Internet? Kontakt halten, Spaß haben und gemeinsam Fernsehen klappt auch so - alles weitere bleibt natürlich virtuell. Was durchaus auch seinen Reiz hat.



Wir brauchen dazu nur eine ausreichend gute Internet-Leitung und ein entsprechendes Angebot im Internet. Netflix, Prime oder sogar Youtube als Basis sind schon gut dazu. Ein Audiokanal für Gespräche findet sich schnell, Diskord oder ein Messenger mit Internet-Anrufen reicht dazu ja schon. Wer mehr will startet Zoom und bekommt auch noch ein Bild zur Party. Die Videokonferenz parallel zum Onlinevideo ist natürlich ein Bandbreitenfresser, das eigene Internet muss schnell genug sein.



Und jetzt kommt es zum eigentlichen Kniff: Man braucht ein Werkzeug, dass den Film auf allen Endgeräten synchron startet und zeigt. Auch das klappt! So hat Amazon die von Twitch bekannte Party-Funktion auch bei Amazon-Prime, einen Film dort gemeinsam zu sehen ist möglich. Aber auch andere lassen sich synchron nutzen und per Watch-Party genießen:



Tele-Party Netflix-Party



Sharetube Youtube

Watch Together



Es klappt, der gemeinsame Fernsehabend ist auch 'über Draht' machbar und macht dabei fast so viel Spaß wie im gleichen Zimmer. Und ist definitiv besser als die Bingewatching-Session alleine. Nur ein wenig Planung und Aufwand rundherum ist erforderlich, doch spätestens beim zweiten Mal ist das alles keine Hexerei mehr.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Fernsehen #Internet #Corona







Auch interessant!

Giggl, der gemeinsame Browser

Stellen Sie sich einen Browser vor, der nicht nur auf einem Computer läuft, sondern synchron auch auf and...



Fernsehen: US-TV kostenlos im Browser

Die großen TV-Stationen aus Amerika kann man kostenlos im Internet ansehen. Und das völlig legal....



Erotik-Fernsehen im Web

Die Internet-TV-Sender im Erotikbereich bieten online wesentlich mehr, als das Sex-TV im klassischen Fern...



Fernsehen in Youtube

Hulu with Live TV und YouTube TV sind die beliebtesten TV-Live-Streaming-Dienste in den USA. Das hat eine...



Amazon punktet mit Tablets und Fernsehen

Apple hat eine tolle Show hingelegt und dann doch den Kürzeren in der Aufmerksamkeit gezogen. Amazon hat ...



Streaming-Fernsehen - on demand

TV-Sender im Internet sind eigentlich ein alter Hut. Aber der Trend, auch am Fernseher (und Tablet oder P...



Xbox One braucht doch Aktivierung

Vor der Branchenmesse E3 in der kommenden Woche hat Microsoft nun Details zur Online-Pflicht bei der komm...



Sexting wird zum Problem

In den USA sorgt derzeit ein Rechtsstreit zwischen einer 15-jährigen High-School-Schülerin und einem Bezi...