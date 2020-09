Erotik 14.09.2020



Warum Fremdgehen manche Beziehung rettet...

Viele Menschen sehen einen Seitensprung als das Aus einer Beziehung an. Sicherlich handelt es sich hierbei um einen Vertrauensbruch.

Ist das Fremdgehen erst gerade frisch aufgedeckt worden, zweifeln die betrogenen Partner oder Partnerinnen an Ihrem gegenüber. Ist die Beziehung so stark gewesen, wie vermutet? Ist Liebe noch vorhanden oder war alles nur ein Trug. Ein Seitensprung kann einer Beziehung nicht nur schaden, sondern auch guttun. Wie sie einen Seitensprung in einen positiven Effekt für Ihre Beziehung verwandeln, erfahren Sie im Folgenden.



Richtig umgehen mit einem Seitensprung



Wenn der Seitensprung aufgedeckt wurde, beide Partner weiterhin den Wunsch haben, die Beziehung zu retten, gilt es mit der Arbeit zu beginnen. Ein Seitensprung kann ungeahnte Türen innerhalb der Beziehung öffnen. Hierzu ist es jedoch wichtig, dass die Kommunikation stimmt. Der betrogene Partner oder die betrogene Partnerin dürfen sich nicht schämen, Fragen zu stellen. Je weniger Fragen unbeantwortet bleiben, desto weniger stauen sich Wut, Hass, Angst vor einem weiteren Betrug oder Sorgen an. Sprechen Sie offen über Ihre Ängste. Vertrauen kann nur dann wiederhergestellt werden, wenn Sie gemeinsam über das Geschehen sprechen. Wie intensiv dies geschieht, hängt von Ihnen beiden ab. Wichtig ist es, dass der Betrüger unbedingt offen und ehrlich ist. Schönen Sie die Situation nicht. 'Es war doch nur Sex, ohne Bedeutung.' kann dazu beitragen, dass die Situation eskaliert. Gestehen Sie sich den Fehler ein.



Wichtig ist es, den Fehltritt zu erklären. Was hat Sie dazu bewogen, Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner untreu zu werden. Welche sexuellen Wünsche hegen Sie, die nicht befriedigt wurden? Welche Punkte stören Sie in der Beziehung? Vielen Paaren kann es helfen, vorab eine Frage-Liste zu erstellen. Diese wird beiden Partnern zur Verfügung gestellt. Nach einer gewissen Bedenkzeit, die einige Stunden oder Tage in Anspruch nehmen kann, treffen Sie sich, um alle offenen Fragen zu klären. Nehmen Sie sich die Bedenkzeit unbedingt, um so genau wie möglich, auf alle Fragen antworten zu können. Wer im Vorfeld die Möglichkeit bekommt, seine Worte genau zu erfassen, läuft nicht Gefahr in der Konfrontation in Streit zu geraten.



Sextreffen arrangieren – Im Handumdrehen zum Abenteuer



Doch wie kommt eigentlich ein Seitensprung zustande? In der heutigen Zeit geben die meisten Menschen an, den Seitensprung nicht spontan, sondern gezielt gefunden zu haben. Hierfür gibt es zahlreiche Onlineportale, die Seitensprünge vermitteln. Unter Poppen.de findest Du Sexkontakte in Deiner Nähe. Das Online-Dating macht es kinderleicht möglich, Menschen mit den gleichen Interessen zu finden. So können Sie unter Poppen.de noch vor dem Treffen absprechen, welche Vorlieben vorhanden sind, worauf es beim Sex ankommt und ob er oder sie mit diesen Anforderungen einverstanden ist.



Das Fremdgehen dient daher zum Befriedigen von Bedürfnissen, die in einer Beziehung eventuell nicht mehr erfüllt werden können. Denn oftmals schämen sich Männer oder Frauen, mit Ihren Partnern zu sprechen. Das offene Anschneiden von heimlichen Fantasien wird mit Ekel, Zurückweisung oder auch einem erschrockenen Gesicht verbunden.







Wenn ein solcher Seitensprung stattgefunden hat und die Frage nach dem „Warum?“ geklärt werden muss, kann der heimliche Wunsch oftmals leichter angesprochen werden.



Der erste Sex nach dem Seitensprung



Sie haben sich dazu entschieden, die Beziehung weiterzuführen. Dann kommt der Punkt, an dem der erste Sex nach dem Seitensprung bevorsteht. Dieser kann sich für beide Partner sehr seltsam anfühlen. Viele Selbstzweifel herrschen, welche die Stimmung drücken. Lassen Sie sich davon nicht unterkriegen. Mit der Zeit können der Sex sowie die Nähe wieder zu einer schönen Angelegenheit, ohne Zweifel werden. Das erfordert jedoch Zeit sowie Geduld.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Beziehung #Seitensprung







Auch interessant!

Sicheres Blind-Date

Die Smartphone-Anwendung 'Date Protect' soll Nutzern auf bekannten Dating-Portalen dabei helfen, sich be...



Fremdgegangen: Die harte Strafe!

Manchmal gibt es Streit, wenn ein Partner nicht treu ist. Manchmal gibt es aber auch eine Strafe, die bis...



Fremdgehen in Serie

Eine eigene App soll davor bewahren, dass der eigene Partner eine Folge der Lieblingsserie ohne einen sel...



Seitensprung online

Agenturen, die sich auf Seitensprünge, One-Night-Stands und Erotik-Abenteuer spezialisiert haben, gibt es...