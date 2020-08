Freizeit 18.08.2020

Öffentlicher Verkehr - zweideutig bei Google

Einige Stationen der New Yorker Metropolitan Transportation Authority (MTA) haben am Wochenende für ungewohnte Erregung gesorgt.

Denn die Google-Suche hat bei Anfragen zu über einem Dutzend Haltestellen der Hudson Line einen seltsam-sinnfreien Porno-Titel ausgespuckt. Die entsprechenden Ergebnisse auf Bing und Yahoo dagegen waren unbedenklich, berichtet 'The Verge'. Es war also ein Google-Fehler, der der MTA unerwünschte Porno-Aufmerksamkeit beschert hat.



Am Sonntagnachmittag hat ein Nutzer via Twitter die MTA darauf hingewiesen, dass die Suche zur Station Waterbury auf Google ein eher eigenwilliges Ergebnis liefert. Denn einer der ersten Treffer war eine Seite, die sich offenbar auf den Servern der MTA befindet, mit dem Untertitel 'Flirtwilliger Analdildo für schwanzhungrige blonde Schlampe'. Insgesamt haben zumindest 13 Stationen auf Google zeitweilig mit diesem selbst für einen Porno etwas seltsamen Titel gelockt, zumindest eine davon noch bis Montagnachmittag (Ortszeit).



Wer jetzt an einen Porno-Hack der MTA-Seiten denkt, liegt allerdings falsch. So führte der vermeintliche Porno-Link der Ossining Station laut dem Bericht auf die ganz normale, nicht sonderlich gut gemachte Webseite der Haltestelle. Auf Bing und Yahoo waren die Suchergebnisse zu den betroffenen Stationen ohnehin sauber. 'Diese anstößige und unangemessene Sprache wird vom Google-Suchalgorithmus generiert', hieß es seitens der MTA. Der Fehler liege bei Google - was der Konzern auch eingeräumt hat.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Google #Verkehr #Suche







Auch interessant!

Blocker für Cookie-Warnungen

Zwar sind die Cookie-Meldungen auf Websites derzeit meist überflüssig, weil sie wohl erst ab der ePrivacy...



Web, Überwachung und Medien

Aus medialer Sicht war 2013 ein außerordentliches Jahr mit zahlreichen Höhepunkten und kontroversen Entwi...



'Bad Fucking' Freikarten, T-Shirt & Buch gewinnen!

Erpressung, Mord und Totschlag; totales Chaos, gute Luft und schlechter Sex – Alltag in Bad Fucking...